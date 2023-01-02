Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde etkili olan sisin dağılmasının ardından tüm uçuşlar yeniden başladı.
Havalimanı işletmecisi HEAŞ'tan alınan bilgiye göre, uçuş güvenliğini tehdit eden sis nedeniyle öğle saatlerine kadar havalimanına yapılacak inişler yedek limanlara yönlendirilmişti.
Sisin etkisini yitirmesin ardından havalimanında iniş ve kalkışlar normale döndü.
Etiketler: Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Yolu İstanbul
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