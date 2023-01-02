Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'nın batısı ile Manisa için yoğun sis uyarısı
[Fotograf: İHA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve Manisa'da bu gece ve sabah saatlerinde yoğun sis beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis görülecek.
Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Marmara Bölgesi Manisa
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