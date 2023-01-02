Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis görülecek.

Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.