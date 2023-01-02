Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de deprem hasar tespit itiraz süresi bugün sona eriyor
Düzce'de 23 Kasım 2022'de yaşanan 5,9 şiddetindeki depremin ardından sonuçlanan hasar tespit çalışmalarına itiraz süresi bugün sona eriyor.
Kentte meydana gelen deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD tarafından 341 mahallede gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları 4 Aralık 2022'de sona erdi.
Çalışma sonuçlarının askıya çıkmasından bu yana devam eden itiraz süresi bugün sona eriyor.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İlimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup hasar tespit sonuçlarına itiraz edecek vatandaşlarımız, Düzce Valiliği ve kaymakamlıklarda kurulan itiraz kabul noktaları ve e-Devlet üzerinden itiraz başvurularını yapabileceklerdir. 4 Aralık'tan bu yana devam eden itiraz süreleri bugün itibarıyla son bulacaktır."
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