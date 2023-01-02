Kentte meydana gelen deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD tarafından 341 mahallede gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları 4 Aralık 2022'de sona erdi.

Çalışma sonuçlarının askıya çıkmasından bu yana devam eden itiraz süresi bugün sona eriyor.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup hasar tespit sonuçlarına itiraz edecek vatandaşlarımız, Düzce Valiliği ve kaymakamlıklarda kurulan itiraz kabul noktaları ve e-Devlet üzerinden itiraz başvurularını yapabileceklerdir. 4 Aralık'tan bu yana devam eden itiraz süreleri bugün itibarıyla son bulacaktır."