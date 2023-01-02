Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 12:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Düzce'de hava kirliliği 'hassas' seviyeye ulaştı
[Fotograf: DHA]
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Düzce'nin hava kirliliği durumu sabah saatlerinde hassas düzeye yükseldi.
Düzce’de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre sabah saatlerinde hava kirliliği hassas düzeye çıktı.
Temiz hava için 0 ile 50 arasında olması gereken PM10 endeksi 120 seviyelerine yükseldi.
Bölge halkı kirli havadan etkilendiklerini belirterek, kömür kokusu aldıklarını söyledi.
Etiketler: Düzce Hava Kirliliği
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