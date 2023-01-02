Roma, Bizans, Selçuklu ile Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Alanya Kalesi, mimari yapıları, tersanesi ve Kızılkule'si ile dikkati çekiyor.

Etrafı 6 kilometre uzunluğunda surlarla çevrili kalenin yer aldığı yarımadada, 1982'de başlayan kazılar aralıklarla yaklaşık 10 hektarlık alanda sürüyor.

Akdeniz Üniversitesi Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar önderliğinde 2013'ten bu yana süren üçüncü etap kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutuluyor.

"3 yıldır tersane yakınındaki gizli geçitte çalışıyoruz"

Prof. Dr. Osman Eravşar, yaklaşık 10 yıldır devam eden çalışmalarda çok sayıda eserin ortaya çıkarıldığını söyledi.

Son olarak antik dönem tersane yapısı olduğunu düşündükleri su altı kalıntılarıyla karşılaştıklarını anlatan Eravşar, Selçuklu dönemi tersanenin devamında gizli geçit mimari unsurlarının varlığına işaret eden deliller bulduklarını kaydetti.

Gizli geçitlerden birini kalenin batısında, diğerini de doğusunda tespit ettiklerini belirten Eravşar, "Yaklaşık 3 yıldır tersane yakınındaki gizli geçitte çalışıyoruz. Tünel şeklindeki geçidin içerisi çok dolu. Yıllardır üzerine dökülen topraklar nedeniyle kapanmış. Tünelin uç kısmını bulamadık, sonundaki ışığı göremedik" dedi.

Eravşar, gizli geçidin surların içerisinde yer alan arka taraftaki bir bölgeye çıkacağını değerlendirdiklerini vurguladı.

Bir insanın içinde rahat yürüyebileceği yüksekliğe sahip tünelin uzunluğunu henüz belirleyemediklerini dile getiren Eravşar, şu ana kadar yaptıkları kazılarda yaklaşık 60 metresine ulaştıklarını bildirdi.

"Tüneller Orta Çağ kalelerinde sıklıkla kullanılan mimari unsurlar"

Eravşar, tünele karadan ulaşımın kısıtlı olduğuna işaret ederek, "Bu tünelin benzeri Alara Kalesi'nde var. Bu tüneller Orta Çağ kalelerinde sıklıkla kullanılan mimari unsurlar. Hatta Kayseri Kalesi'nde de böyle bir mimari özelliğin olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Birinci etaptaki çalışmalarda Osmanlı dönemine ait, daha önce görmedikleri işliklerin ortaya çıkarıldığını anlatan Eravşar, Alanya'nın erken dönemine işaret eden Helenistik ve Roma dönemine ait bulgulara da rastladıklarını ifade etti.

Eravşar, kazılarda elde edilen bulgularda bir zamanlar Alanya'da Yahudi cemaatinin yaşadığına dair izlere de ulaştıklarına işaret etti.