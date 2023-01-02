Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi: 2 polis yaralandı
[Fotograf: AA]
Bartın-Karabük kara yolunda oluşan buzlanma nedeniyle iki ayrı kaza meydana geldi. Polis aracının da karıştığı kazada 2 trafik polisi yaralandı, 3 araçta hasar oluştu.
Bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle Bartın-Karabük kara yolunda buzlanma meydana geldi.
Güzergahta seyreden Gökhan G. idaresindeki otomobil, Kirazlı Köprü Barajı mevkiinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine vurdu.
Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye trafik ekipleri geldi. Bu sırada park halindeki polis aracına, buzlanma nedeniyle kayan Besim C. yönetimindeki otomobil çarptı.
Ekipler yolda tuzlama çalışması yaptı
Kazada araç içinde bulunan ve hafif yaralanan polis memurları S.Ç. ve K.K, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karayolları 156. Şube Şefliği ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Etiketler: Bartın Trafik Kazası Polis
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