Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 11:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesinin 212,75 kilometre uzağında gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.12'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 6,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 212,75 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 2, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [212.75 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-01-02
Saat:11:12:25 TSİ
Enlem:35.062 N
Boylam:26.211 E
Derinlik:6.51 km
Detay:https://t.co/8SFgxJ4jp6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Deprem Ege Denizi Muğla
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