Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dengesini kaybedip nehre düştü, akıntıya kapılarak can verdi
[Fotograf: AA]
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Ahmet T. dengesini kaybederek Dicle Nehri'ne düştü. Ekiplerin çalışmalarının ardından akıntıya kapılan Ahmet T'nin cansız bedenine ulaşıldı.
İlçenin Akdizgin köyü yakınlarında dün arkadaşlarıyla gittiği piknik esnasında dengesini kaybederek Dicle Nehri'ne düşen Ahmet T'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması yürüttü.
Diyarbakır AFAD, Tatvan Emniyet Müdürlüğü "kurbağa ekibi", Batman Su Üstü Arama ve Kurtarma ile Cizre Belediyesi ve JAK timlerinin de katıldığı çalışmalar sonucunda, Ahmet T'nin cansız bedenine akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 2 kilometre uzağında ulaşıldı.
Cenaze otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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