Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle su çekilmesi devam ediyor.

Özellikle son yıllarda dalış tutkunlarının ilgi göstermeye başladığı Van Gölü, bugünlerde su çekilme oranı ile gündemde. Van Gölü’nün Tatvan sahillerinde yaşanan su çekilmesi sonucu ortaya çıkan mikrobiyalitler de dikkatlerden kaçmıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Van Gölü’nde mercan resiflerine benzeyen ve "su altı peribacaları" olarak nitelendirilen mikrobiyalitler, dalış turizmi açısından da önemli bir yer tutuyor.

[Fotoğraf: İHA]

Her geçen gün farklı bölgelerde görülmeye başlanan mikrobiyalitler, özellikte Tatvan’ın Van Gölü kıyısında yer alan İncekaya köyünde adeta görüntüsüyle mikrobiyalit tarlalarını andırıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Van Gölü sahilinde ortaya çıkan farklı boyutlardaki yüzlerce mikrobiyalit havadan da görüntülendi.

[Fotoğraf: İHA]