Mardin'de sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Midyat-Ömerli kara yolunda şarampole devrildi. Serviste valilik ve üniversite çalışanlarının olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Alaçlı mevkiinde yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]