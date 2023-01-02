Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 09:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Mardin'de servis aracı devrildi: 6 ölü, 5 yaralı
Mardin'de valilik ve üniversite çalışanlarını taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Mardin'de sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Midyat-Ömerli kara yolunda şarampole devrildi. Serviste valilik ve üniversite çalışanlarının olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Alaçlı mevkiinde yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Mardin
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