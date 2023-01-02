Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 08:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da zift deposunda yangın
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki zift deposunda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda maddi hasar meydana geldi.
Cumalıkızık Caddesi'ndeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait zift deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, doğalgaz, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin depodaki soğutma işlemleri sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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