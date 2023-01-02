Kaza, saat 20.30 sıralarında Orhangazi ilçesi, Bursa- Yalova yolunda meydana geldi.

Otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp takla attı. Kazayı gören çevredekiler otomobildekilerin yardımına koşarken, sağlık ve polis ekiplerine de haber verildi. Ancak bu sırada otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan 3 kişi, kaza yerinden kaçtı.

Kaza yerine gidn polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgede incelemede bulundu.

Ekipler arama çalışması başlattı

Ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve çevrede bulunan güvenlik kameralarına göre kaza yerinden kaçanların kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Takla atan otomobil ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.