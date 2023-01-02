Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 03:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA, İHA
Bursa'da 15 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
[Fotograf: İHA]
Bursa’da akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlenen 15 kişi tedavi altına alındı.
Osmangazi ilçesinde, sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ'ın da aralarında olduğu 15 kişi, akşam yemeğinde mantar yedikten sonra fenalaştı.
Şikayetler artınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler.
Çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan 15 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Bursa Gıda Zehirlenmesi
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