Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 02:24Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
40 metreden uçuruma devrilen minibüs ağaca çarptı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Sivas’ta 40 metreden uçuruma devrilen minibüs ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
29 yaşındaki S.S. yönetimindeki minibüs, Yoğunyokuş Cehennem Deresi mevkiinde şarampole devrildi. Bir süre sürüklenen minibüs ağaçlara çarparak durdu.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 32 yaşındaki E.Y. ve 31 yaşındaki A.T.A. yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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