Elazığ'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte hava sıcaklığı eksi 6 dereceye kadar düştü. Don ve buzlanma nedeniyle araç sahipleri arabalarının motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için uğraştı.

Çatalçeşme Mahallesi'nde bazı vatandaşlar araçlarının üzerini branda ile örterek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.