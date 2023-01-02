Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 02:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da sıcaklık eksi 6’ya düştü: Araç camları buz tuttu
[Fotograf: İHA]
Elazığ'da hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düşmesi nedeniyle araçların camları buz tuttu. Araç sahipleri ise korumak için üzerlerini branda ile örttü.
Elazığ'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte hava sıcaklığı eksi 6 dereceye kadar düştü. Don ve buzlanma nedeniyle araç sahipleri arabalarının motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için uğraştı.
Çatalçeşme Mahallesi'nde bazı vatandaşlar araçlarının üzerini branda ile örterek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.
Etiketler: Elazığ Hava Sıcaklıkları Buzlanma
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