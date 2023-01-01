Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 21:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da 4 köpek tüfekle vuruldu
[Fotograf: DHA]
Ankara'da boş bir arazide, 4 köpeğin cansız bedeni bulundu. Köpeklerin tüfekle vurulduğunu tespit eden hayvanseverler, polise haber verdi. Polis, bölgede inceleme yaptı.
Çankaya'da İmrahor Vadisi'ne giden bir grup hayvansever, 4 köpeğin cansız bedeni ile karşılaştı.
Köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğünü gören hayvanseverler, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, inceleme başlattı.
Hayvanseverler başka ölü ya da yaralı köpek olma ihtimaline karşı arazide arama yaptı.
Olayın faillerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Ankara Sokak Hayvanları
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