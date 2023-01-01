Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 23:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da şüpheli çanta paniği: Cips ve kağıt havlu çıktı
[Fotograf: AA]
İstanbul Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınındaki bir binanın girişinde bulunan ve şüphe üzerine fünye ile patlatılan sırt çantasından cips ve kağıt havlu çıktı.
Galata Kulesi yanındaki Büyük Hendek Caddesi'nde bir binanın merdiveninde sırt çantası olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler bölgeyi boşaltarak emniyet şeridi çekerken, akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen bir kişi, güvenlik şeridini geçerek çantanın yanına gitti.
Bu sırada, civarda bulunan işletmelerin cadde üzerindeki masalarında oturan vatandaşlar, bomba paniğiyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri, vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.
Bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan çantadan cips ve kağıt havlu çıktı. Kontrollü patlatmanın ardından caddedeki vatandaşlar, polis ekiplerini alkışladı.
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