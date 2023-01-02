Saat 05.15 sıralarında, Bostancı sahilde marinada bağlı bulunan teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bu sırada diğer teknelere sıçradı.

[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın sırasında 6 tekne yanarak kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Olayda can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.