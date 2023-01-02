Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 06:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da tekne yangını: Sıçrayan alevler 6 tekneyi kullanılamaz hale getirdi
[Fotograf: İHA]
İstanbul Kadıköy Bostancı sahilde marinada bağlı bulunan teknede yangın çıktı. Alevler diğer teknelere de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken 6 tekne kullanılamaz geldi.
Saat 05.15 sıralarında, Bostancı sahilde marinada bağlı bulunan teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bu sırada diğer teknelere sıçradı.
[Fotoğraf: İHA]
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın sırasında 6 tekne yanarak kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Olayda can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.
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