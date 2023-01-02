Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 07:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şömine bacasından çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki katlı villanın çatısında yangın çıktı. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınırken villada hasar meydana geldi.
Pelitli Mahallesi Bağlar Yolu Caddesi'nde A. G'ye ait çiftliğin içerisindeki iki katlı villanın çatı kısmında, şömine bacasından çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle villada hasar oluştu.
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