İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 26 Aralık 2022-1 Ocak 2023'te gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.