Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde hem inşaatlar hem de kura heyecanı devam ediyor. 'İlk Evim' projesi kapsamında 2023’ün ilk kuraları Ankara'da çekiliyor.

Kura heyecanı Kahramankazan, Polatlı ve Kızılcahamam’da başladı.

3 Ocak'ta Ayaş, Şereflikoçhisar, Çamlıdere, Bala, Beypazarı, Evren ve Nallıhan’da sürecek.

4 ve 5 Ocak'ta Etimesgut'ta; 6, 8 ve 9 Ocak'ta Sincan'da; 10 Ocak'ta Gölbaşı'nda; 11 ve 12 Ocak’ta Mamak'ta kuralar çekilecek.

81 ilde 250 bin konut

81 ilde 250 bin sosyal konutun kuraları etaplar halinde mart 2023’e kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 13 Eylül’de açıkladı.

Projenin ilk temelleri 40 gün sonra 25 Ekim’de atıldı.