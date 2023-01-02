Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da vinç bomu koptu: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Aydın Söke'de bir fabrika inşaatında vinç bomunun kopması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatı sırasında iş malzemesi taşıyan vincin bom koptu ve devrildi. Çatıda çalışan 2 işçi, bomun devrilmesiyle çöken çatıdan düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçilerden Erol Erben olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Erol Aras 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma olaya ilişkin 7 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Aydın İşçi Ölümleri
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