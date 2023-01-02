Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis hafta sonuna kadar sürecek
[Fotograf: AA]
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, yoğun sisin İstanbul ve Trakya'da 6 Ocak Cuma gününe kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğini duyurdu.
Yoğun sisin 6 Ocak'a kadar etkili olması bekleniyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Meteoroloji Edirne Kırklareli Tekirdağ
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