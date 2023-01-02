Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi.

Kentte etkili olan soğuk nedeniyle çeşmeler buz tuttu, ağaçlar kırağı ile kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 21,6 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan'da eksi 18,1, Çıldır'da 16,9, Posof'ta 10, Damal'da 12,1 ve Hanak'ta eksi 14,9 dereceyi gösterdi.

Sibirya soğukları devam edecek

Sibirya soğuklarının devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı.

Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.