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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 17 kilogram esrar bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz’da iç hatlar gelen yolcuyu katında hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Bavulunda yapılan aramada, 17 kilogram esrar bulunan şüpheli S.Y. gözaltına aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: sabiha gökçen havalimanı esrar uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:41
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