Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 603 bin hap ele geçirildi
İstanbul'da uyuşturucu madde kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 603 bin hap ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 hap baskı makinesi, 603 bin ecstasy hap, 250 bin ecstasy üretiminde kullanılan ham madde ele geçirildi.
2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu uyuşturucu İstanbulSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:09
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