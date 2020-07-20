Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da zehir taciri 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alantur mevkiindeki uygulama noktasında şehirler arası yolcu otobüsünde arama yaptı.
Narkotik köpeği "Zeus" ile yapılan aramada, bir valizde 16 kilogram esrar ele geçirildi, yolculardan 6'sı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Etiketler: antalya uyuşturucu ticaretiSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:42
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