Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen Akıllı Sayaç Okuma Sistemi kapsamında drone ile su sayaçlarını okuma çalışmaları pilot bölge olarak belirlenen Karakavak Mahallesi’nde yaklaşık bir yıldır devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

BASKİ Genel Müdürlüğü 14 bin kilometrekare alana yayılan Balıkesir’in 898 kırsal mahallesinin tamamında drone aracılığıyla akıllı sayaçları faturalandırmayı hedefliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Radyofrekans Verici (RF) teknolojisi kullanılarak yaklaşık 160 bin su abonesinin evlerine ve bahçelerine girmeden sayaç okuma sürelerini asgariye indirecek sistem il genelinde uygulanacak.

[Fotoğraf: İHA]

RF teknolojisiyle drone ile okunacak sayaçlardan oluşacak faturalar abonelere SMS ve mail yoluyla iletilecek.