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Gaziantep'te Covid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kurallara uymayan 2 bin 674 kişiye idari ceza kesildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 674 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca, 221 iş yerinde yaptıkları denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.
Etiketler: koronavirüs salgın sosyal mesafe maske covid-19 pandemiSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:33
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