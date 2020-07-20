Olay 02.10 sıralarında Derince Çenedağ Mahallesi Engin Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avni Yarma ve Ayşe Yarma adlı yaşlı çiftin yaşadığı 3 katlı binanın çatı katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören yaşlı çift balkona sığındı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler arasında balkona sığınan yaşlı çifti, merdivenli araçla balkona ulaşarak kurtardı.

Alevler binanın çatı katını kullanılamaz hale getirdi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, üç katlı binanın 3. katı ve çatısı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.