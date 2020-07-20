Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Çetince köyünde pozitif vakalarda artış tespit edildi. Köy, tedbir amaçlı olarak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki Bakoğlu Sokak ve Devecik Sokak'ta da, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildi. Sokakların giriş ve çıkışları kapatıldı.

Virüsün izole edildiği yerlerden ise sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bartın’ın Ulus ilçesinde bir köy ve iki binada uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.