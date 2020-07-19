Haber Giriş: Kaynak: DHA
Düzce'de iki katlı ev yandı
[Fotoğraf: DHA]
Düzce'nin Yaka Köyü’nde kullanılmayan 2 katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken evde büyük hasar oluştu.
Düzce’ye bağlı Yaka Köyü’nde akşam saatlerinde, Aydın K.’ye ait 2 katlı kullanılmayan evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerine giden Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan evi söndürdü.
Ev hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: yangın ev yangını düzceSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 23:04
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