Haber Giriş: Kaynak: AA
Uludağ'da kaybolan 3 kişiye 6 saatlik arama sonrası ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Bursa Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan 3 kişiye ulaşıldı. Ekiplerin yaklaşık 6 saat sonra ulaştığı 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Uludağ Milli Parkı'na gelen Alper Yılmaz, Talip Arı ve Mert Ali Acar, öğle saatlerinde zirve istikametine yürüyüşe çıktı.
Bir süre sonra yakınlarını arayan bu kişiler, cep telefonlarının şarjının az olduğunu belirterek dönüşe geçtikleri sırada yollarını kaybettiklerini söyledi.
6 saat sonra bulundular
Yakınlarının ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Ekiplerce kaybolduktan yaklaşık 6 saat sonra bulunan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: bursa Uludağ Uludağ Milli Parkı jandarma arama kurtarma jakSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 21:58
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