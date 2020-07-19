Haber Giriş: Kaynak: AA
Sulama kanalında mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde, sulama kanalı kenarında mahsur kalan köpek, itfaiye ekibinin yardımıyla kurtarıldı.
Akşemsettin Mahallesi Baraj Yolu'nda, yaklaşık 4 metre derinlikteki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Merdivenle kanala inen ekipler, halat yardımıyla köpeği yukarı çıkardı.
Kurtarılan köpek serbest bırakıldı.
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