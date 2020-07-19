Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son 24 saatte 924 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi. 41 bin 310 koronavirüs testi yapıldı. Bugün 997 kişi COVID-19'u yendi.

Böylece Türkiye'de 4 milyon 273 bin 377 COVID-19 testi yapıldı. Vaka sayısı 219 bin 641'e yükseldi. 5 bin 491 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 202 bin 10'a yükseldi.

Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VPrueGzsWC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2020

"İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı"

Sağlık Bakanı Koca, "Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı" dedi.