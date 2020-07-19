Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeni kararların alındığı belirtildi.

Altınordu ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Altınordu ilçesi Orhaniye Mahallesi Bakoğlu Sokak ve Devecik Sokak'ta, 19 Temmuz saat 24.00'ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu sokaklar ile giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

Isparta'da bir köy karantinaya alındı

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, COVID-19 vakaları ve vaka temaslı kişilerin sayılarında artış olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Çetince köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Alınan karantina kararının uygulamasına saat 22.00 itibarıyla başlandı.

Köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.