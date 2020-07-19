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Tarladaki gölete düşen çocuk boğuldu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Torbalı ilçesinde sulama amaçlı tarlada oluşturulan gölete düşen çocuk hayatını kaybetti.
İzmir'de Ayrancılar Mahallesi'nde 4 arkadaşıyla serinlemek için gölete giden Oğuz İnan, dengesini kaybedince suya düştü.
İnan'ın sudan çıkamadığını gören arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye giden itfaiye ve Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Oğuz İnan'ın cansız bedenine ulaştı.
İnan'ın cansız bedeni Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: sulama göleti gölete düşen çocukSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 17:54
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