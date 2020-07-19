E-5 karayolu Silivri Selimpaşa mevkisinde dün çekilen görüntülerde, düğün konvoyundaki araçlar hızla şerit değiştirtip fren yapmıştı. Bir süre sonra konvoydaki 7 araç birbirlerine “makas” da atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü.

O anları kaydeden bir kadın, “Düğün konvoyu değil terör” diyerek durumda tepki göstermişti. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği çalışma başlattı.

Görüntüleri incelemeye alan polis, araç sürücüleri İbrahim Melih Ç, Yakup D, Emre A, Mahmut K, Fatih T, Abdul Samet S. ve Kübra D’yi yakaladı. Şubeye götürülen sürücülere, “makas atmak" suçundan 1228'er lira olmak üzere toplam 8 bin 596 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetine geçici olarak el konuldu.

2 yıla kadar hapis

Şubede işlemleri tamamlanan sürücülere sevk edildikleri polis merkezinde, “Kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişileri hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapıldı.