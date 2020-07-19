Haber Giriş: Kaynak: AA
Düzce'de otomobil devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Otoyolda Ankara yönünde seyreden Murat A. idaresindeki otomobil, Gölyaka gişeleri mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından bölgede bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.
Etiketler: düzce trafik kazası Anatolu otoyoluSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 17:33
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