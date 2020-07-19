Haber Giriş: Kaynak: İHA
Isparta'da seyir halindeki araç yandı
[Fotoğraf: İHA]
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale edilirken araç kullanılamaz hale geldi.
Eğirdir Mahmatlar çıkışında öğle saatlerinde, Osman Altınbaş idaresindeki otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yangında yaralanan olmadı.
Eğirdir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: ısparta yangın otomobil yangınıSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 16:59
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