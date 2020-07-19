Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ta 34 bin 600 kök kenevir ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kars kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 34 bin 600 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattığı çalışmalar devam ediyor.
Daha önce belirlenen adreslerde titiz, planlı ve teknik takip sonucu Kars'a bağlı kırsal arazide gerçekleştirilen operasyonda, 34 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Ele geçirilen kenevirler imha edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: kök Hint keneviri kars kırsalı İl Emniyet MüdürlüğüSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 16:44
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