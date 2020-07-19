Haber Giriş: Kaynak: AA
Ambulansa ateş eden kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde doğum sancıları başlayan hastaya müdahaleye giden sağlık ekibinin bulunduğu ambulansa, silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı.
13 Temmuz pazartesi gecesi Diyarbakır'ın Kaynartepe Mahallesi'nde doğum vakasına giden 112 Acil Servis ekibine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren R.T. yakalanırken, saldırıda kullanılan silah ele geçirildi.
R.T, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay
Merkez Bağlar ilçesinde 13 Temmuz'da doğum sancıları başlayan kadın için giden sağlık ekibine sözlü saldırıda bulunulmuş, ardından saldırgan olay yerinden uzaklaşan ambulansa silahla ateş etmişti.
Kurşunların isabet ettiği ambulansta can kaybı ve yaralanma olmamıştı.
Sıradaki Haber
Mehmet Baransu'ya FETÖ'den 19 yıl 6 ay hapis
Yükleniyor lütfen bekleyiniz