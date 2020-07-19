Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 17 Temmuz'da görülen duruşmaya, kapatılan Taraf gazetesinin yazarı sanık Mehmet Baransu ile eski polisler Ahmet Ş, Barış Y, İlyas A. ve İlyas I. tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlar da hazır bulundu.

Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Sanık Baransu, "gizliliği ihlal" suçundan 2 yıl, "yasaklanan bilgileri açıklama" suçundan 4 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6 ay olmak üzere 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa "iftira" suçlamasından ise beraat veren heyet, cezada indirim uygulamazken Baransu'nun tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

Diğer sanıklara ise 1 yıl ile 35 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Duruşmada 51 sanığa hapis cezası veren heyet, diğerlerinin ise beraatine hükmetti.