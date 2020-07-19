Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin dünyaca tanınan değerlerine bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle ve Obruk Mağara Araştırma grubunun katkılarıyla, 7,5 milyon yıl öncesine ait fosiller su altında görüntülendi.

Dünyada ilk kez bir kara canlısının su altında görüntülenmesi sayesinde, bilim insanları da hem karada hem de su altında fosilleri birlikte değerlendirme imkanına kavuşmuş oldu.

Yamula Barajı kıyısında en büyük ve tek parça halinde bulunan dev fosilden sonra, su altı fotoğrafı konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Obruk Mağara Araştırma Grubu'ndan Ali Ethem Keskin ile Turkuaz Arama-Kurtarma Ekibi tarafından su altında yapılan çalışmalar sonucu kara canlısının fosiline ulaşıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ali Ethem Keskin, "Buradaki ekip tarafından bazı örneklerin baraj suyunun altında olduğu tespit edildi. Dolasıyla biz Obruk Mağara Araştırma Grubu olarak benim su altında çalışmalarım olduğu için haber verdiler. Ben de İstanbul’dan geldim. Bu fosillerin büyük bir kısmı su üstündeydi. Kıyıya yakın bir bölgede ancak yakın zamanda bazı örneklerinde yani baraj suyu altında olduğu tespit edildi. Benim yaptığım çekimlerden hangi parçanın hangi türe ait olduğunu tespit edebiliyorlar. Mesela ayak kemiği var. Ancak, bu örnekler parçalanmış suyun altında kaldığı için deformasyonla uğramış olabilir" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Dünyada bir ilk"

Dünyada bir ilk olduğunu ve bu özelliğin vurgulanması gerektiğini söyleyen Keskin, “Bunu vurgulamam lazım. Daha önce deniz canlılarının deniz altında fosilleri bulundu ama dünyada ilk kez, bir kara canlısının fil atasına ait olduğu tahmin edilen canlıların fosilleri görüntüsü ilk defa çekiliyor’’ dedi.