Olay, Ordu'da Hürriyet Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi.

5 kişilik ailenin yaşadığı eve henüz nereden geldiği belli olmayan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya parçası yuvarlandı.

Duvarı kırarak evin içerisine giren kaya parçası, çamaşır makinesine vurarak durdu. Evde uyuyan 5 kişilik aile, şans eseri yara almadan kurtuldu.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, maddi hasarın meydana geldiği evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Çamaşır makinesi hayatımızı kurtardı"

Sabah saatlerinde şiddetli bir sesle uyandıklarını ifade eden ev sahibi İnci Engin, şunları söyledi:

"Sesle hepimiz kalktık ama taşı görmedik. Eve araba vurdu zannettik. Kaya parçası çamaşır makinesine vurmuş ve hızını kesmiş. Yoksa direkt olarak çocukların yattığı odaya girecekmiş. Allah’a şükürler olsun yaralı yok, çamaşır makinesi bizi kurtarmış. Ortalık da perişan oldu. Evi de yeni yeni yaptırıyorduk, böyle oldu."