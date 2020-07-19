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Köpeğe odunla vuran kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde köpeğe odunla vuran kişi gözaltına alındı.
Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Eski Kızılcakase Mahallesi'nde köpeğe odunla vurduğu görüntüleri sosyal medyada yayılan E.B,, Ünye Savcılığının talimatı üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.B, daha sonra serbest bırakıldı.
Şahıs hakkında idari para cezası uygulandı.
Öte yandan E.B'nin sopayla vurduğu köpek, hayvan barınağında koruma altına alındı.
Etiketler: Ünye Savcılığı kmpeğe odunla vurdu hayvana saldırıSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 14:55
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