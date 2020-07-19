Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir kamyonda şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, aracın farklı bölümlerine gizlenmiş gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 40 paket sigara bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.