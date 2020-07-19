Selami Ali Mahallesi Hamam Sokak'ta bulunan ve boş olduğu öğrenilen 2 katlı ahşap evin üst katı çöktü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Boş olan binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Olayda binanın boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.