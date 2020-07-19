Atlı polis ekibi, vatandaşları, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması konusunda uyardı.

Vatandaşlar atlı birliklerle fotoğraf çektirirken, bazıları da cep telefonlarıyla kaydetti.

Bostancı Sahili'nde denetim yapan atlı polisler, asayişi sağlamak ve koronavirüs tedbirlerine uyulması için devriyelerine devam edecek.