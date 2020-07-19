Meteorolojinin uyarısını yaptığı Basra kaynaklı sıcak hava dalgası, Elazığ'da da etkisini gösterdi. Hissedilir derecede artan sıcaklar vatandaşları etkiledi.

[Fotoğraf: İHA]

Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği ilde vatandaşlar gölgelik alanlara sığınarak, soğuk su ile serinlemeye çalıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Havanın hissedilir derece arttığını belirten Reşat Yılmaz, “Bugün hava çok sıcak. Mevsim normallerine göre aşırı bir sıcaklık var. Bunaltıcı bir hava var, halk dışarı çıkamıyor. Termometreler şu an 46 ile 47 dereceyi gösteriyor. Bizler de en serin yer neresi ise orada oturuyoruz" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

[Fotoğraf: İHA]